500mbit - vad betalar ni ?

Skrivet av SayZk: Telenor 500/500 299kr i 12 månader, bara att ringa och gnälla när erbjudandet är på väg att gå ut så får man en deal igen. @andreas_dock Med tanke på att du (antagligen) fortfarande betalar för din 200/200 uppkoppling via hyran, så innebär ett tillägg på 350kr för 500/500 att det kostar mer än 350kr vilket jag tycker låter dyrt. Gå till inlägget

Sant

Tror inte jag orkar med att gnälla om några hundringar då jag bara skall ha det fram till mars-april när vädret blir bättre och mc-åkning etc tar över intresset, men bra poäng never the less.

Priset på 350kr/mån som tillägg är ändå förhandlat ner från 500kr/mån så det kunde vara mycket värre... men ja, det står sig inte riktigt alla gånger då förstår jag ju.

Ville mest få lite input på vad andra betalar för samma sak ute i stugorna !