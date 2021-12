Studera till PLC programmerare

Tjena!

Har kommit in på en 1,5årig YH-utbildning "Robot och automationsprogrammerare" men vet ej om jag ska tacka ja eller nej. Just nu är intresset ganska vagt, lite osäker på hur det ser ut med jobb samt lön. Och hur det ser ut att arbeta med något liknade, vettefan vad jag ger in mig i känns det lite som. Dock tycker jag det verkar rätt roligt, läst att det är lätt att lära sig men svårt att bemästra så att säga.

Det som oroar mig är att det känns som om det är en stor fördel om man kan el m.m. men det kanske inte är så viktigt om man inte är tekniker, det enda som hjälper mig ev. är att jag har cert. i javascript på microsofts lägsta nivå. Har tidigare gått teknik på gymnasiet och bara haft olika skitjobb. Men tycker VBA är roligt vilket jag uppfattar är relativt likt PLC. Samt om man måste flytta till någon av de större städerna för att få jobb.

Innehållet på utbildningen är

- Automationsprogrammering grund, 60 poäng

- Industriell IT, 55 poäng

- Robotteknik, 40 poäng

- Motorstyrning och robotceller, 45 poäng

- Examensarbete, Tillämpad automation, 30 poäng

- LIA Tillämpad robot och automationsteknik, 70 poäng

Verkar det vettig för att få jobb?

Hoppet är att tjäna 30k netto samt ha möjlighet till jour, beredskap eller flex.

Lutar annars mot att söka utb. inom python/c# eller nätverk.

Tacksam för alla svar!