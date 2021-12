Port 2525 Connection refused Bahnhof

Satt upp en hemma server och kör med bahnhof.

Kör med cPanel och mailgun.

När jag kör "telnet minhemsida.se 2525" så får jag:

telnet: connect to address min.ip.adress: Connection refused

telnet: Unable to connect to remote host

Pratade med Bahnhof och de sa att de inte blockerar 2525

Är direkt kopplad till modemet

Hur ska man felsöka detta?