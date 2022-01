5-6 webkameror till samma dator

Tja!

Bygger ett nytt streamingrum på jobbet, där fyra klienter kopplas till en streaming-pc. Har löst capture från datorerna med ett capture-kort med 4 hdmi-portar (Elgato Camlink Pro), samt ljud via separat mixer (Zoom Podtrack 8). Problemet jag har nu är webkamera-feed från respektive klient. Just nu kör vi en weblösning (vdo.ninja) som skickar feed via nätet (som jag plockar upp med browser-källa i OBS) men det känns som ett extra bökigt steg.

Att koppla in fler webkameror till samma pc är sällan smärtfritt. Tror aldrig jag lyckats med fler än 3-4 stycken. Skulle dock vilja lyckas få in fem stycken direkt till streaming-pc:en. Min research säger att varje USB-bus max klarar 2 kameror men det måste ju finnas något sätt att enkelt få till flera kamerafeeds, tänker jag. Eller behöver man kliva upp på NDI-nivå av utrustning för att det ska lira?

Erfarenheter och tips?