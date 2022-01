Systemutvecklare c# mer utförlig?

Skrivet av Gollie: Tack för förklaringen! Jag passar på att ställa en annan fråga till dig då. Net core samt MVC, vad gör dem annorlunda? Jag har lite frontend i nacken, attraheras inte direkt så mycket för det och drar mig hellre till backend. Tänker om net core fokuserar både front och end eller hur ligger det till? Har dålig koll på deras frameworks och vad som görs. Eller finns det någon annan väg du tycker man ska gå? Letar lite kurser på udemy och kollar igenom och tänker om det är något specifikt jag ska välja 😄 Gå till inlägget

Första jag vill säga är att dotnet core är "gammalt" nu, dotnet 3.1 core var sista som hette core och sedan kom dotnet 5 och nu är det dotnet 6 som är senaste. Vad de är är ett ramverk som låter dig bygga mycket större och komplicerade program än du lär vilja göra från grunden med bara C#, beroende på vilken template du väljer så får du massa extrasaker som inte finns inbyggt i bara språket C# utan att dra in stödbibliotek som t ex dependency injection, loggning, webbserver, databasgrejer.

Ganska förenklat det där men det låter dig välja mallar helt enkelt för att göra mycket mer komplicerade program än bara konsolrpogram.

MVC är ett designmönster för hur man utvecklar ett program med en grafisk del, så det kan användas i webb, i appar och i desktopapplikationer med GUI. I dotnet finns som sagt olika mallar du kan välja när du startar ditt projekt och ett heter nåntingnånting MVC och då kommer den alltså skapa upp lite startkod åt dig som följer det här designmönstret som du sedan kan bygga vidare på.

Du kan bygga en hel app i dotnet med frontend och backend genom att använda t ex det där MVC mönstret, istället för vanliga html-filer så får du speciell slags htmlfil som heter razor pages som du kan lägga in C# kod i, de har också en nyare variant som heter blazor men den är lite överkurs.

Skulle dock säga att det inte är speciellt populärt att göra på det sättet utan det som är "inne" just nu är att välja en annan mall som heter web api som endast kommunicerar med säg JSON eller XML till en frontend som drivs med ett Javascriptbibliotek som t ex React, Angular eller Vue (finns andra men de är de stora).

Förstår det blev mycket nu, försökte hålla det enkelt men det är svåra grejer, om du vill lära dig mer om just modern dotnet så rekommenderar jag starkt den här boken på Manning, jag läste den och hängde med i alla exempel och lärde mig otroligt mycket. boken