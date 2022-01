2.0-ljud vid spel

Jag har stött på ett underligt problem i Windows 11 när jag spelar. Jag får inget ljud via HDMI, men om jag däremot spelar upp en film med 5.1-ljud går det bra. Jag har min PC kopplad till min TV och TVn är i sin tur kopplad till en receiver med 5.1-system. Om jag däremot kör via Optisk utgång funkar ljudet, men då blir det bara 2.0-ljud. Så via HDMI kan jag bara spela 5.1-ljud och via optisk 2.0 ljud. Har testat två spel som ska klara surround men tyvärr inget ljud.

Någon som kan tänkas ha en aning om vad det kan bero på?