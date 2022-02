Dolby Atmos for headphones VR, Windows Mixed Reality

Hallå där!

Jag undrar om någon vet hur jag kan ändra till Dolby Atmos for headphones i Spatial Sound när jag ska köra VR spel.

När jag slår igång Mixed reality portalen så slår Spatial sound över till windows sonic for headphones automatiskt. Och jag får inte upp ett alternativ till att kunna byta till Dolby Atmos for headphones.

Och läser man här: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/enthus...

Så står det: Other spatial audio technologies, like Dolby Atmos for Headphones, can be applied for full screen apps like SteamVR games but not for the Windows Mixed Reality shell environments and apps (such as placing a web browser on the wall of the Cliff House or the Sky Loft) which have been designed using Windows Sonic for Headphones spatial sound and acoustics.

Någon som kan hjälpa mig att förstå vad det menar med det?

Ta ett spel som tex Eurotruck simulator 2 som använder sig av SteamVR, ska jag inte kunna köra det med Dolby Atmos for Headphones?

Kör jag spelet utan windows mixed reality på monitor och inte VR så fungerar Dolby Atmos for Headphones hur bra som helst.