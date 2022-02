Har länge velat använda min TV i vardagsrummet att köra spel som (imo) lämpar sig bättre med handkontroll (tex Assassin's Creed) men som jag har på PC.

Tänkte ta tag i det nu och kollar på lite olika alternativ.

Det första alternativet är en NVIDIA Shield, som out of the box känns som smidigaste lösningen. Men jag har dålig koll på vad nackdelarna är, input lag osv?

Andra alternativet är att dra optisk HDMI och aktiv USB förlängning cirka 10-12 meter.

Vilket alternativ tror ni är bäst?

Tack!