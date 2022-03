Hjälp mig rädda min gaminghörna!

God kväll, Sweclockers! Jag kommer att nedan måla upp en liten historia om mitt senaste tech-äventyr. Om ni tycker att jag är för fjantig i mina skriverier så kan ni hoppa till punktlistan i botten där jag kortfattat förklarar och listar de problem jag har just nu.

Sagodags:

När min far bestämde sig för att 50" inte längre räcker, utan man måste ha en större TV som är på tok för stor, fick jag ett förtidsarv på en gammal Samsung plasma-TV. Detta passade mig väldigt väl. Den TV jag haft sedan tidigare har jag aldrig gillat, (1080i, endast en HDMI, bläig fjärrkontroll, dåligt ljud....), så det blev aldrig att jag var i, eller fixade vardagsrummet och TV-bänken.

Så det blir ett ryck med att skaffa ny TV-bänk och ljudanläggning (detta är en historia i sig) till min "nya", bra TV. Planen blev följande: Fixa så att alla saker får plats i en ny TV-bänk, plugga in alla barndomens konsoler, samt allt nytt som "ska" sitta i en TV (Chromecast, etc.), och skapa en perfekt nörd-media-hörna!

Det gick jättebra i början. Kopplade alla modena(ish) grejer till de HDMI-portar som fanns (det behövdes en extra HDMI-switch. Så många prylar jag har....). Koppla de gamla retro-spelen via SCART-switch till TV. Koppla TVn till den nyinskaffade soundbaren via toslink. Ställ in att ljud ska gå ur TV till soundbar. Ahhh... Allt verkar fungera!

Men.... Det är bara 2-kanals PCM-ljud! Det går inte an när man lagt pengar på vettig(ish) surround! Man måste tydligen koppla via HDMI-in på soundbaren för att det ska fungera? Aja, gör väl det på det som är aktuellt (Blu-ray och annat modernt).

Yes! Nu har jag surround när jag spelar film och moderna spelkonsoler! Utmärkt! Men nu känner jag för att lira lite PS1, för det har man inte gjort på år och dar. Men nu har jag inget ljud??? Det fungerade ju alldeles innan???

Efter mycket felsök, svordommar och hårbottenskliande hittar jag boven i manualen till min nya soundbar. "Om du har HDMI-out kopplat stänger vi av optiskt in, oavsett om din TV faktiskt har HDMI-ARC eller ej! Haha! Skaffa en modern TV, tönt!". Med andra ord: Inget som är kopplat direkt till TVn kan jag få ljud från längre. Detta inkluderar allt som går på SCART.

Äeh, men så kan vi inte ha det! Jag skaffar en... annan...? VA!? De är så allihopa?! Det var då...!

Beslutsam för att TVn minsann inte ska ersättas fick jag finna en ny lösning, och lösningen är relativt enkel: Allt kopplas till soundbarens HDMI-in!

Då jag redan kopplat allt och dragit kablarna (relativt) snyggt vill jag inte montera isär allt igen. Jag gör istället så att jag köper en SCART -> HDMI-konverterare och ännu en HDMI-switch.

Väl på plats verkar det fungera igen, men ve och fasa: Gamecubens bild ser ut som att den sett spöken! Allt är på tok för vitt!

Bilden var ju inte bra innan, men detta är nog det värsta jag sett? Det är väl den där SCART->HDMI-konverteraren som är kass. Den var ju trots allt väldigt billig.... Aja, kanske dedikerade lösningar för en GC är bättre?

Skaffar en GC->HDMI adapter, samt en PS -> HDMI adapter (bara för att jag håller på). PS1 lirar bra här med, men GC tycker att världen inte längre förtjänar färger.

Vi är nu i nutid. Tv-hörnan fungerar nästan som jag vill, men inte riktigt. Lite glitchande bild upptäcktes idag, så jag kopplade om så att jag inte har serie-koppling på HDMI-switchar längre. En dålig HDMI-kabel ersattes också. Efter detta har jag inte hunnit experimentera mer.

Så till sist kommer vi till listan.

Gamecube ger en extremt vit bild. Färger finns knappt. Detta var illa redan innan, med SCART rakt in i TVn, men blev värre med två dedikerade metoder för att konvertera en analoga signalen till HDMI. Vad kan vara problemet här? Är det min stackars Gamecube som inte längre vill vara med och se analoga färger i världen? Jag har haft lite problem med glitchande bild, och ljud som "försvinner". Jag tror att det kan ha varit en dålig kabel som jag numera avlägsnat ur systemet, samt överbelastning på HDMI-strömmen då jag haft seriekopplade HDMI-switchar. Låter detta som trovärdiga orsaker till bild/ljud-glitchar? Jag har fortfarande inte hunnit spela någon PS1! Hur får man allt att bara fungera så att jag slipper spendera all min tid på att försöka fixa problemen!?

Tack och god natt!