Delarna i Hemnätverket försvann plötsligt

Började förra veckan med att jag inte kunde nå min trådlösa skrivare (fungerat utmärkt i 3 år) HP OfficeJet Pro 8725, sedan försvann ikonerna för de olika enheterna i mitt hemnätverk och det gick inte att nå routern ASUS RT-AC88U via webbläsaren 'anslutningen misslyckades' men internet fungerar på alla enheter; Laptop, TV, telefoner, platta mm och via ASUS appen i telefonerna/plattan ser jag alla enheter (Ip-och MAC-adress) och kan logga in på routern. På datorn syns SSID och det har full fart men kommer inte åt delarna i nätverket, inte dela mappar, musik etc och inte skriva ut, inte ens med USB-kabel hittas skrivaren.

Jag har startat om efter konstens alla regler=både datorer och router, även systemåterställning, bytt sladdar, bytt LAN-uttag, testade med WiFi-adapter ASUS USB-AC68 Wireless-AC-1900 men samma sak, kan inte nå delarna i hemnätverket. Alla enheterna fungerar utmärkt var för sig.

Har HP Prodesk 470 G3 som huvuddator och kör Windows 7 trådbundet de andra kör trådlöst och med utmärkt trådlös signalstyrka t.o.m i källaren. Tänkt uppgradera till Windows 10 men med det här problemet .....=(

Vad kan ha hänt och vad kan jag göra för att åtgärda det? Någon som känner igen detta haveri?

Idéer tages tacksamt emot! Maggan