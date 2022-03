Skrivet av flipperz: #2 Någon annan tyvärr... #3 Ja man kan ju tycka att de borde ha informerat om detta.

Men samtidigt så har jag läst att Apple har fixat så att tredjepartsverkstäder ska kunna lösa detta genom att man gör en mjukvaruuppdatering. Oavsett de andra problemen med att bilden på skärmen är enormt skev, har det att göra med att byter ut skärmen mot skit ?_ Känns som att man inte har ett skit att säga till om i efterhand dessutom... Gå till inlägget

Som sista lösning kan du alltid kontakta din kortutgivare för att göra en chargeback om det är så att butiken vägrar hjälpa dig. Jag skulle personligen känna mig extremt lurad av butiken om dom inte informerade dig om detta på något sätt.

För din telefon är det tyvärr för sent. Din telefon kommer aldrig ha Face ID igen. En Apple-verkstad kommer tyvärr inte ta i den med tång nu när du har lämnat in den till annan verkstad och chippet som krävs för att föra över Face ID till nya skärmen är garanterat slängt av butiken du lämnade in telefonen till.

I grund och botten är det här förstås Apples fel och inte butikens - man bör ju kunna lämna in sin telefon och byta skärm utan att telefonen ska tappa viktiga funktioner. Å andra sidan så var butiken väl medveten om detta och då gäller det ju att dom informerar sina kunder om det. Face ID är, trots allt, väldigt viktigt för väldigt många.