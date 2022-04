Samsung öppnar för användare att reparera Galaxy-enheter

Det har funnits guider redan innan. Men detta är en mer officiell sådan.

Mobiler börjar idag bli så utvecklade så de borde kunna göra dem mer kompatibla. Skärmen, batteriet från den senaste versionen må vara bättre än den förra. Men om inget större har hänt tycker jag de kunde göra dem kompatibla.

Så på en Samsung s21 och S22 fungerar samma skärm på båda. Undantaget är såklart ny formfaktor. Jag tycker myndigheterna borde tvinga ut några standarder. Det är helt galet att okända märken ska kräva ett eget batteri för varje modell. Det blir väldigt mycket ewaste för butiker att lagerhålla olika batterier för olika modeller.

Ja Apple är verkligen ett föredöme på att tillåta användare byta ut delar på deras hårdvaror.

Några exempel från deras iPhone guide på iFix:

Skärmbyte:

https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+13+Pro+Max+Screen+Replace...

Note: True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.

Batteribyte:

https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+13+Pro+Max+Battery+Replac...

Note: After the repair, your iPhone may display a warning about the “genuineness” of the battery, even when using original Apple parts. If your iPhone functions normally, you can safely ignore the warning.

Och ingen mer guide hittade jag för iPhone...