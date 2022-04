Automatiskt instagram-publicerande

Hej! Jag har en del lite olika projekt och självklart måste man ju regelbundet publicera och jag föredrar mycket hellre att göra allt på en och samma gång än att varje dag lägga ut posts etc. Det finns ju en del schedulers osv och jag testade en gratisversion som var bra som hette Combin (gratis) men tyvärr insåg jag dess stora begränsning vilket är att du måste ha datorn på för att den ska publicera men också programvaran. Det betyder att om du har satt schemaläggning kl 7 på torsdag kväll och loggar in 7:01 så publiceras inget förrens du går in i programvaran och trycker "publish now".

Vad jag vill ha är en lösning som låter mig schemalägga posts utan att oroa mig. En stor grej är att jag vill kunna förbereda allt på datorn dvs text och bild så jag kan batchgöra allt. Jag har ingen lust att typ föra över bilder till en mapp och manuellt para ihop text och bild utan det ska helst gå smidigt. Finns det någon sådan lösning för mig?

Tacksam för svar!!