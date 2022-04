Fråga till föräldrar: Hur mycket tid med surfplattor/telefoner har era barn tillgång till?

Jag har faktiskt lagt in några begränsningar i sonens surfplatta. Dels för skärmtid generellt, en halvtimme om dagen på vardagarna och mer på helgen, kanske två timmar men jag minns inte exakt (sonen vaknar tidigt så den tiden gör att vi får lite sovmorgon på helgerna). Men jag har också lagt in så att han inte kan använda Youtube (Kids) på vardagarna alls och max 20 minuter på helgen, för innehållet där, i alla fall det han får fram, är så katastrofalt dåligt. Barnkanalen eller liknande känns väldigt mycket bättre, men även Disney+ och Netflix har ju bara mästerverk i jämförelse. På dessa tjänster har jag också lagt in så att hans profil bara kommer åt innehåll lämpligt för hans ålder, eller jag satte sju år och han är fem för åldersgränserna är väl hårda.

Men han kan ju hantera teven också, så tar tiden slut på surfplattan startar han gärna den. Där har vi bättre kontroll förstås, men det blir ändå en del diskussioner. Vi har börjat med en timer nu ganska nyligen, så att vi kommer överens innan han börjar kolla på TV (eller spela, vi har en Switch och en XB) att det är max en kvart i streck, sen måste han göra något annat som att bygga lego eller så, och han går med på det utan så mycket gnäll. Annars hade han nog suttit vid teven alldeles för mycket, det är så enkel och snabb stimulans liksom så det är svårt att få han att själv välja att göra annat. Men när han väl börjat med annat så brukar han ju fastna för det och inte tänka på TV på ett tag.

Vi har också en regel om ingen TV innan läggdags men jag vet inte om det är så bra. Ofta blir det liksom, "jaha ingen TV, då ska vi leka.." också blir det ganska vild lek som inte underlättar läggning någonstans.