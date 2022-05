2st datorer

Hej

Säljer av ett par datorer som jag ej är i behov av längre. Buda på!

Dator 1

I7 4790

GTX 770

2x8Gb Hyperx ram

700W Cooler master 80+ PSU

Gigabyte GA-H81M-S2H M-Atx moderkort

Cooler Master Hyper 212 EVO V2 kylare

Fractal Design chassi, M-Atx

Ingen lagring

Fungerar förvånansvärt bra för t.ex CS:GO där jag ligger rätt så konsekvent över 144 FPS.

Dator 2, Lenovo pre-built

I5 7400

GTX 1060 3GB (Kan eventuellt bytas ut mot ett 1070 till rätt pris)

2x4Gb ram, no name

450W 80+ Bronze PSU, no name

256GB SSD

Liten och händig med bärhandtag, passar bra för LAN antar jag

Grejerna finns på Hisingen, i Göteborg. Kan skickas mot fraktkostnad.

Jag förbehåller mig rätten till att sälja till vem jag vill, till vilket pris jag vill osv osv.

Med vänlig hälsning

André

