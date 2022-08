Ps4 pro hjälp

Prova det här först:

Press and hold the power button for 7 seconds to turn the PS4 off.

Press and hold the power button until you hear a second beep to turn it back on.

Connect the controller with a USB cable.

Press the PS4 button.

Select Change Resolution.

Press X.

Select the correct resolution.

Press X.

Funkar inte det så är det nog läge att prova att ominstallera enheten.

EDIT: Och städa gärna upp i ditt inlägg. Det ser helt trasigt ut.