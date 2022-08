Rättigheter i Bostadsrätt?

Tjena,

TLDR på slutet

Jag bor sedan ett antal år i en bostadsrätt. Husen är ca 50 år gamla och styrelsen har bestämt att det är dags för oss att byta ut alla element och koppla in oss på fjärrvärme, detta betyder nya rör. När projektet drogs igång så påpekade jag för Bravida (som all kontakt ska gå igenom enl Styrelsen) att en oerhört stor del av lägenheter i föreningen är ombyggda och att det kommer skapa problem för dem.

Problemet som rör mig specifikt är hur de kommer in med två av rören i lägenheten.

- Jag har rivit en vägg och öppnat upp planlösningen. Bravida hävdar att de "måste" dra upp ett rör i golvet där det tidigare satt ett element på den numer borttagna väggen. "För kanske vill nästa ägare bygga tillbaka väggen?" Idiotiskt argument om du frågar mig. Det är inte världens största problem då det sitter vid ytterdörren dock och är nu för tiden är detta slutkanten på mina köksskåp.

- Deras original plan var att dra in röret i mitt badrum via grannen snett nedåt. Den lägenheten har av en tidigare ägare ändrats pga rullstolsanpassning och nu hävdar Bravida att deras plan längre inte fungerar pga ombyggnationen. Istället så är deras nuvarande tanke att rören kommer via mitt eller min grannes sovrum. Problemet är att vi båda har garderober där.

När de var i min lägenhet och planerade lät det på deras diskussion som att en av oss ska behöva ta bort vår garderob. Detta är inget alternativ för mig, då hela sovrummet är designat runt att det är en garderob på den väggen. De hade även frågor om ifall min garderob var "fast monterad och skruvad i golvet" vilket jag får lite magkänslan av att de kanske inte har rätten att ändra på saker som är fast monterade. Kan detta stämma, bör jag dra ett par skruvar i golvet för att göra den "fast monterad"?

TLDR och fråga: Bostadsrättsförening drar nya elementrör och deras lösning är potentiellt inte en bra lösning för mig och min bostad. Vad för rättigheter har jag i denna situation? Finns det någon instans man kan vända sig likt Hyresgästföreningen?