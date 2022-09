AdressBok Windows Form

Hej jag behöver hjälp med uppgiften. Kopierar min fråga från engelsk forum så ni kan svara på svenska. Tack

I'm working in Windows Form and I have 6 textboxes

When selecting a contact from the list, the text boxes do not reflect the selection.

I have code like this:

Person person = (Person)listBox1.SelectedItem; textBox1.Text = person.Name; textBox2.Text = person.Gatu; textBox3.Text = person.Postnr; textBox4.Text = person.Postort; textBox5.Text = person.Telefon; textBox6.Text = person.Email;

but I'm getting the error;

System.InvalidCastException: "Unable to cast object of type 'System.String' to type 'AdressBook_2.Person'."

How to remove selected item from txt file.

How to save new value in txt file of selected item example if I want to change email of one user?

namespace AdressBook_2 { public partial class Form1 : Form { public string path = @C:\temp\AdressBok.txt; public Form1() { InitializeComponent(); } private void Avslutaknap_Click(object sender, EventArgs e) { //Stänger ner programmet this.Close(); } private void Rensaknap_Click(object sender, EventArgs e) { //Rensar listBox listBox1.Items.Clear(); } public void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { //Ändrad FormBorderStyle till FixedSingle så att man kan inte ändra storleken //samt MaximizeBox to False //Skapar txt fillen var file = @C:\temp\AdressBok.txt; if (!File.Exists(file)) File.Create(file); } private void Registeraknap_Click(object sender, EventArgs e) { Person person = new Person(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, textBox6.Text); //Om Register metoden går genom då rensas alla rutor if (person.Register()) { //Rensar textbox efter man har tryck register kanpen textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear(); textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); listBox1.Items.Add(person.Name); } } private void Ladda_uppknap_Click(object sender, EventArgs e) { listBox1.Items.Clear(); File.ReadAllText(path); string line; using (StreamReader reader = new StreamReader(path)) { while ((line = reader.ReadLine()) != null) { listBox1.Items.Add(line); } } } private void Sökknap_Click(object sender, EventArgs e) { //Tömmer tidigare sökresultat listBox1.Items.Clear(); string sök = textBox7.Text; string name; using (StreamReader reader = new StreamReader(path)) { while ((name = reader.ReadLine()) != null) { if (name.Contains(sök)) { listBox1.Items.Add(name); } } } } private void Ta_bortknap_Click(object sender, EventArgs e) { } private void Sparaknap_Click(object sender, EventArgs e) { using (StreamWriter writer = new StreamWriter(path)) { } } private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { } } }