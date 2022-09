Söndagsmatiné: Automatisera Windows

Power Automate verkar rätt intressant, men jag har inte så stort behov av automatisering. Kanske finns vissa fall där jag har nytta av det, ska testa framöver. Microsoft To Do tycker jag var helt ok, den hämtar uppgifter från flera håll och var enkel att använda. Behöver inte all funktionalitet, men såg ut att vara en bra uppgiftshanterare det jag hunnit testa.