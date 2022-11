Ny dator postar bara via HDMI, DisplayPort ger GPU felsignal

Hej,

Köpte nytt moderkort/CPU/minne/SSD igår, behöll mitt grafikkort och chassi/nätagg (nuvarande specs sign). När jag startar datorn med skärmen inkopplad via DisplayPort får jag ingen bild och till slut får jag Asus felsignal för "No VGA detected", dvs. ett långt plus tre korta pip. Kopplar jag in skärmen med HDMI fungerar det direkt.

Så jag körde helt enkelt hela installationen av Windows via HDMI, installerade alla drivrutiner och uppdaterade BIOS till den senaste versionen. Efter allt detta tänkte jag att DisplayPort skulle fungera fint men icke. Jag får fortfarande samma felsignal. MEN, väntar jag lite till så bootar Windows fint och jag får bild. Väl i Windows rullar DisplayPort helt obehindrat i 3440x1440@165Hz.

Jag har googlat en hel del men hittar inte några särskilt bra svar eller teorier. Så nu vänder jag mig hit. Vad tror ni?

Vänliga hälsningar