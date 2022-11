python - casefold()

import sys firstname = sys.argv[1].capitalize() lastname = sys.argv[2].capitalize() name = {"firstname":firstname,"lastname":lastname} print(name) if "pelle".casefold() in name["firstname"].casefold() and "karlsson".casefold() in name["lastname"].casefold(): print("

Hello " + name["firstname"] + " " + name["lastname"] + "! We have the same name!") else: print("

Hello " + name["firstname"] + " " + name["lastname"] + "! We don\'t have the same name.")