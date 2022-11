USB kopplar från och till i cykler (pling-plong pling-plong...)

Jag hade ett mycket snarlikt problem med mitt Z390-moderkort på Windows 10 tills jag gick in i avancerade inställningar på mitt aktuella energischema under Windows energialternativ, och ändrade Inställning för valbar frånkoppling till Inaktiverad (under USB-inställningar).

Jag vet inte om det kommer funka för dig, men det är ju inte så jobbigt att ändra.