Billiga, superluftiga hörlurar?

Jag använder rätt ofta stängda hörlurar för bra ljud och för att stänga ute andra ljud effektivt, för viss typ av lyssning. För det mesta lyssnar jag på saker via datorhögtalarna. Men ibland skulle jag vilja lyssna på saker under längre tid, men utan att det är ljud i lägenheten (bor ensam, men är nattuggla och vill ofta lyssna på saker sent, utan att grannen ska behöva höra det). De stängda lurarna gör mina öron oerhört svettiga efter mycket kort tid, och det kliar där "kudden" ligger mot håret (känslig hud).

Så, jag undrar om jag kan få tips om lätta och billiga (har inga höga krav på ljudkvalitet i detta användningsområdet) hörlurar med öppen baksida, så de ventilerar väldigt effektivt. Helst också med väldigt stora "lurar" så mina ganska stora öron är helt omslutna. Och lågt tryck in mot huvudet, så de känns lätta och luftiga.

Måste vara trådade, alltså inte BT eller annan trådlös lösning. Behöver inte ha mikrofon, men om produkten som bäst uppfyller kraven i övrigt råkar ha en mikrofon (och den kan fällas undan så den inte stör) gör det inget.

Jag är helt noob på området, så jag vet inte ens var jag ska börja leta.

Hoppas på bra tips, och att jag har tur att det dyker upp nåt billigt på BF!