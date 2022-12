Fiberkopplingsskåp på vår villatomt, vad gäller?

Hej,

Vi har flyttat in till ett hus för ett år sedan ungefär och med det så medföljde det att det står ett fiberkopplingsskåp på vår tomt som användes av den leverantör som huset var anslutet till. Ägarskapet av den ISPn har nu gått över till Sappa, som är ännu mer kass än den förra. Den förra kunde jag acceptera motvilligt för att jag inte orkade betala för att dra in egen fiber, men nu är samma tjänst ännu dyrare (och kommer höjas ÄNNU mer snart), och de har dessutom haft mage att spärra hastigheten till 500Mbit/s där jag tidigare kunde få ut närmre 1Gbit/s eftersom att fiberkopplingsskåpet bokstavligt talat står vid husknuten. Så jag tänkte dra in ny fiber och göra mig av med dem.

Jag förmodar att det inte finns något som helst avtal som reglerar detta skåps vara eller icke vara utan att det var en muntlig överenskommelse mellan förra husägarna och den gamla (extremt lilla) ISPn. Jag kommer naturligtvis fråga om hur detta avtal ser ut och be att få en kopia av det först, men om vi förutsätter att ingenting är skrivet gällande det: vad har Sappa för rättigheter, om några?

Och vad har jag för rätt? Kan jag helt sonika klippa bort skåpet och flytta på det om de vägrar göra det själva (kommer vi självklart inte göra eftersom det hade sänkt hela längan, men teoretiskt)? Kan jag kräva hyra under tiden som skåpet står där? Förra ISPn hade en ovana att bara dyka upp på tomten för att göra underhåll vilket inte har skett än, men hur lång tid är skäligt att kräva att de meddelar sina besök och kan vi helt sonika neka dem?