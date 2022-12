Förslag på en inte så dyr router

Skrivet av CGD: Hej och God Jul till alla som läser detta. Jag har Telenor bredband via ett LAN uttag hemma i min lägenhet. Det ska vara på 250 GB/s. Eftersom jag en tid hade IP telefoni har jag en av Telenors routrar. Men jag vill nu ha en egen router, en som Telenor inte kan gå in och ändra i så som de tydligen kan om man har deras egen router.

Eftersom barnen nu har egna boende är jag nu ensamboende och tror inte jag behöver en så speciellt sofistikerad router. Den ska med tråd kopplas upp till mina två datorer som sällan är igång samtidigt samt TV och Blu Ray spelaren. Trådlöst till min Cromcast, mobil och min bärbara dator. Oftast är bara en sak igång samtidigt.

Just nu använder jag min gamla D-link 615 router som klarar som mest 100 GB/s. Fungerar helt okej med allt, men jag vill ha en som klarar den fart som mitt bredband har. Om jag önskar och betalar mer ska det klara 1000 GB/s. Så kan ni ge mig några förslag på en passande router gärna med ett USB uttag. Gå till inlägget

Jag har inte tittat så vet inte om den fortfarande säljs, men EdgeRouter-X är en väldigt liten router som samtidigt är en riktig arbetshäst. Jag har 500/500 fiber som den klarar galant. Den kräver väldigt lite pillande för att få igång. I princip; Sätt sladd ifrån datorn till port 0, surfa in på 192.168.1.1 och logga in. Ställ in grundläggande inställningar i guiden, plugga in wan-sladden i port 0 och koppla in övriga i lan portarna.

Nackdelen är att det är en ROUTER / SWITCH. Den har inte trådlöst så då behövs en AP, men kvalitén matchar därefter. Jag har den hemma och rekommenderar starkt. Tror den gick för runt 600:-