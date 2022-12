C# Hjälp med programmering 1 uppgift bloggen

using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; namespace Blogg { internal class Program { static void Main(string[] args) { List<string[]> minBlogg = new List<string[]>(); bool running = true; Console.WriteLine("

\tVälkommen!

"); while (running) { String[] inlägg = new String[3]; Console.WriteLine("\tVälj mellan 1-4:"); Console.WriteLine("\t[1] Vissa alla inlägg"); Console.WriteLine("\t[2] Skriv ett nytt inlägg"); Console.WriteLine("\t[3] Sök bland inläggen"); Console.WriteLine("\t[4] Avsluta Bloggen"); int mainMenu = 0; try { mainMenu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } catch { Console.WriteLine("

\tEndast siffror!

"); } if (mainMenu > 4) { Console.WriteLine("¨

\t Endast mellan 1-4!

"); } switch (mainMenu) { case 1: Console.WriteLine("\tAlla inlägg: "); Console.WriteLine("\t------------------"); foreach (string[] skrivnaInlägg in minBlogg) Console.WriteLine("\tTitel: "+ skrivnaInlägg[0] +"

\tInlägg: "+ skrivnaInlägg[1] +"

\tPublicerat: "+ skrivnaInlägg[2]); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break; case 2: Console.Write("\tSkriv din titel: "); inlägg[0] = Console.ReadLine(); Console.Write("\tSkriv ditt inlägg: "); inlägg[1] = Console.ReadLine(); inlägg[2] = DateTime.Now.ToString(); minBlogg.Add(inlägg); Console.WriteLine("\tDitt inlägg är nu sparat"); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break; case 3: Console.WriteLine("\t Sök efter titeln: "); string userInput = Console.ReadLine(); for (int i = 0; i < minBlogg.Count; i++) { string[] storage = minBlogg[i]; if (userInput == storage[i]) { Console.WriteLine("\t Här är inlägget:

\t Titel: " + (storage[0] + "

\t Inlägg: " + storage[1] + "

\t Publicerat: " + storage[2] + "

\t"); } else { Console.WriteLine("\t " + i + "Hittas inte, försök igen!"); } } Console.ReadLine(); Console.Clear(); break; case 4: Console.Clear(); Console.WriteLine("

\tVälkommen åter!"); Thread.Sleep(2000); running = false; break; } } } } }