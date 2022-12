oidentifierat nätverk / Unidentified network

Skrivet av mrqaffe: Du har kopplat fel, du ska koppla inkommande direkt till routern wanport och sedan kan du koppla tillbaka till switchen från routerns lansida, därefter så kopplar du in övriga uttag i patchpanelen i switchen. Kopplar du inte så så får du endera adressproblem eller en loop, om du vill koppla internet och lan via samma switch måste du använda en managerbar switch och vlan. Gå till inlägget

Tjena, jo jag vet, men jag kanske glömde säga det (sorry), är att när jag flyttade in var routern kopplad till box i mediaskåpet, men då försvann all wifi eftersom mediaskåpet och routern är i tvättstugan (sjukt dålig logik)