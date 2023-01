AMD Radeon RX 400 och RX 500 "Polaris" kan inte köra Forspoken

Det är såklart trist, men undrar hur många det berör i praktiken, dels ska man vara intresserad av spelet, och sen är det ju knappt spelbart på ett GTX 1060 6 GB ens i 720p. Man kan ju såklart slå på uppskalningen DLSS 2 på GTX 900 och 1000-serien! Eller, nähä...

Jag hade ett RX 480 Nitro+ OC 8 GB fram tills nyligen, som jag gav bort i julklapp till en yngre släkting, där det fick ersätta ett GTX 970 4 GB. Förlåt 3.5 GB + 0.5 GB. Det hade funkat bra för mig med maximal grafik i 1080p i spel som t ex AC Odyssey, och även nyare AC Valhalla och Far Cry 6 med max grafik (utan raytracing) flöt på helt ok, dvs helt klart spelbara, när jag testade dem.

Rainbow Six Siege var dock favoriten hos den yngre släktingen, vars fps i Ultra gick från 165 fps till 202 fps med det "nya" kortet (under Vulkan). Tror inte Forspoken är särskilt spelbart på GTX 970 ens i lägsta inställningarna med FSR 2 om det ens vore intressant... men han får väl byta tillbaka lite snabbt för de långa sessionerna i Forspoken han isf säkert kommer att ägna sig åt.

Det enda som är konstigt är att det här är en "AMD-titel" och att de inte styrt upp det om de hade velat ha det spelbart på Polaris, men AMD kanske inte lägger sig i kodningen av spelen lika mycket som vissa andra företag gör. Som ju också - fast helt på egen hand - begränsar sina äldre kort...