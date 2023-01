Raspberry pi webkamerastrul

Hej,

Jag har nu suttit i ca fem timmar utan någon större lycka.

Min sambo driver en konsthall och nu har en konstnär kommit och sagt att han vill ha en lokal livefeed som spelas på tre CRT-TV-apparater. När jag tidigare har gjort liknande lösningar så har jag lyckats få till det så att pajen studsar in i programmet vid uppstart och håller sig där.

Jag hade tänkt använda en raspberry pi 4 (för att jag har en liggandes) och så tänkte jag koppla in mig via hörlursutgången för videosignalen. Det i sig är inga bekymmer. Jag hittade den här https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=270499 som jag tänkte följa, Jag tar mig igenom hela guiden men det skiter sig när jag kommer till att testa där jag får felmeddelande om att den tappar frames.

Det här är som ni kanske misstänker utifrån mina formuleringar inte min hemmabana.

När min sambo kom hem så la hon till önskemålet om att kunna köra det svartvitt. Och där någonstans dog mitt tålamod. Åtminstone för ikväll..

Så istället för att bara slänga pajen i en låda och gå och se på serier så tänkte jag kasta ut en krok på nätet i hopp om en bra lösning jag missat i mitt googlande.

Det är klart att man skulle kunna använda VLC och göra den svartvit. Men tanken är att pajen ska vara gömd och att vi ska slippa använda mus eller tangentbord när man startar upp för dagen.

Krav.

1. Pajen ska boota in i ett program

2. Kontinuerlig användning, ingen skärmsläckare eller så.

3. Vad kameran ser ska visas på skärmen, någon sekunds latency kan vi leva med, helst inte via någon form av server, struligt nätverk och helt onödigt i detta fall, lokalt är att föredra.

4. Möjlighet att ändra bilden till svartvitt

Tack på förhand!