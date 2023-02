Please enter setup to recover bios setting??

Hej,

Jag behöver hjälp av er som kan!

Jag har en dator där detta dyker upp när jag startar upp och jag vill väldigt gärna att det försvinner så allt blir som vanligt. Samt att jag skall nu dela dator (egen användare med min dotter) och nu måste hon kunna komma in i sin profil utan att gå via bios.

Följande dyker upp i min bild:

Följande är gjort:

1. Jag gjorde som det står på bilden, save och exit. Nu hänger sig datorn vid startbilden, jag kan inte ens välja profil eller slå in pin.

2. Jag går in i bios och ändrar tillbaka, save exit, allt fungerar bra tills nästa gång jag startar om datorn. Processen startar om igen.

3. Jag måste ju välja F2, men om jag går in i bios, lämnar utan att göra något, voila, funkar kanon, tills, just det jag stänger ner och kommer tillbaka en annan dag eller tid. Processen startar om.

4. Jag vill ju inte att min 9 åriga dotter ska in i bios och lämna för att (när, ja NÄR) hon gör fel i bios så vet vi alla att pappa får huvudverk.

Snälla, vem kan guida mig ut ur biosträsket!?

/ J