Vad är detta för bedrägeri ?

Hallå,

Osäker på om detta är rätt underforum, hjälp till att flytta om det behövs.

Jag har sålt gamla prylar på Facebook Marketplace - skulle inte rekommendera det, skamerbjudanden, no show etc., men det är fortfarande mycket bekvämare än andra metoder. Då och då får jag sådana här erbjudanden

"Ok med tanke på avståndet så kommer jag att göra din betalning via DPD EXPRESS leverans. DPD skickar en brevbärare till din dörr med kontanter i ett kuvert så fort du får pengarna, du ger då varan till brevbäraren och han skickar den till min dörr om är det ok för dig?"

Jag misstänker/tror att detta är en bluff, men inte riktigt säker på hur de kommer att lura mig. Har någon sett den här bluffen personligen - hur fungerar de?

Tack.