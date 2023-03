Hjälp att hitta rätt adapter för 4pin-PWN till GPU, RTX 2080Ti. Obskyr kontakt

Hej!

Köpte en ersättningsfläkt åt mitt Palit RTX 2080Ti GamingPro OC via Aliexpress men fick en fläkt med fel kontakt skickad till mig som inte går in i fläktkontrollern på grafikkortet. Trodde problemet berodde på att jag hade en vanlig 4pin kontakt på fläkten och att jag behöver en adapter för att kunna koppla in i grafikkortet. Köpte därför en hos Inet en Phobya VGA PWN Adapter

Fick hem adaptern men då visar det sig att både fläkten och adaptern har samma hankontakt, dvs en för stor kontakt för att kunna passa in i fläktkontrollern. Kontaktade därför Inets supports men de visste inte heller vad för typ av kontakt jag kunde behöva, så behöver er hjälp. Nedan har jag länkat några bilder på vad jag menar.

Här är kabeln till vänster kontakten från fläkten, men samma storlek har även hankontakten på adaptern. Kabeln till höger är den gamla kabeln från den gamla fläkten.

(Alla kablar sitter nu på plats)

Här ser man hur fläktkontrollern är, de två övre kontakterna är till varsin fläkt och den nedre tror jag är till en RGB lampa som sitter på sidan. Den stora kabeln därifrån går in i grafikkortet via en 14(?) pins kabel.

Så frågan jag ställer är hur jag ska kunna lösa detta? Vad är det för adapter jag behöver för att fläkten ska passa? Är det någon vanlig ARGB kabel? I värsta fall får jag ta fram lödpennan och försöka mig fram själv, med risk att båda fläktarna ryker med.