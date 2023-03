Problem med router i ny lägenhet

Har precis flyttat till en ny lägenhet och flyttade i samma veva mitt internet till den nya lägenheten via Bahnhof. För att se så att internet hade kommit igång i nya lägenheten kopplade jag in en äldre enklare router en NETGEAR R6220 och allt funkade som de skulle. Dagen efter tänkte jag koppla in den router vi använt tidigare en NETGEAR R6400 men då började problemen. Jag fick inte internet alls på routern och när jag väl fick igång något så låg hastigheten på 1 mbit. Testade starta om routern och resetade den men inget funkade. Det hela slutade med att jag köpte en ny router från MediaMarkt en Asus AX5700. Till en början krånglade den också men tillslut fick jag internet men då bara 10/10 (har 100/100) och routern ger något felmeddelande (gult) om att det är något problem med WAN, antingen att sladden eller något likande är skadat. Har felanmält hos Bahnhof och skickat det vidare till stadsnätet som inte hittar något fel fram till lägenheten men har ännu inte tittat på om fiberuttaget funkar som de ska. I uttaget har jag också 100/100 men har varit lite svårt att få fram en IP-adress när jag kopplar in en dator.

När när jag berättat allt som hänt så undrar jag om det är någon annan som haft samma problem som mig att man får någon gulvarning till en ASUS router och går det att gå runt det på något sätt? Samt om ni har någon annan router att rekommendera som är bra och fungerar i ur och skur?