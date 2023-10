PowerBI hjälp med datum

Hej på er alla,

Blir galen snart, suttit i flera timmar för att få ihop det och kan lova att det är förmodligen en enkel sak att få till men får inte det att funka! Det är så att jag ska lägga till en linjediagram i PowerBI som hämtar data från Excel. I denna excel har jag en kolumn som heter "kvartal" med alla kvartal från 2022 tom 2023. När jag lägger till den datasetet i linjediagramens x-axel så får jag upp kv1, kv2 etc per år. Dock så vill jag ha det på följande vis: 2022-03, 2022-06 etc, ja ni fattar.

Hur får jag till det? Jag har transformerat min data så att det är i formatet yyyy-mm och det är självklart datum satt på de. Såhär ser det ut just nu, se bilden nedan

.

Någon vänlig själ som kan hjälpa mig??