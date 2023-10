Lösenordshanterare för Windows 11

Hej. Jag har nu på morgonen irriterat mig på olika användarnamn och lösenord på endel sidor, som jag typ inte kommer ihåg. På min iPhone kör jag deras ”inbyggda lösenordshanterare” delvis ansiktsigenkänning för att den ska logga in med sparat lösenord. Men på W11 har jag inget just nu och undrar vad som är det bästa alternativet? Firefox egna att spara ner lösenord med ett masterlössnord? Eller köra något annat plug-in? Om nu master lösenordet skulle knäckas så finns det tillgång till alla lösenord på allt som är sparat där? Om man kör lösenordshanterare och får in skit på datorn och de kan regga via keylogger så är man körd ändå pga de kan se masterlösenordet?