Behöver ett nytt moderkort till ett RTX 4080 Super, har begränsat med pengar och redan chassi, ddr4 minnen, m2....

Men skulle behöva ha något som inte flaskar för mycket och har läst till mig att en i5 12600K står sig väldigt bra, men undrar om detta moderkort skulle fungera bra?

https://www.inet.se/produkt/1903711/asus-prime-b660-plus-d4

https://www.inet.se/produkt/5304535/intel-core-i5-12600k-3-7-...

Mitt mål är att klara köra 4K 60FPS i dessa spel samt liknande uppkommande:

Horizon Zero Dawn/Forbidden West

Resident Evil Remake 2,3,4 och kommande 5

GTA 5 and RDR 2

Tomb Raider(Raise Of and Shadows)

Last Of Us 1 Remaster och kommande Last Of Us 2 remaster

Upcoming Metal Gear Solid 3 and Splinter Cell Remake

Uncharted 4

Mass Effect Trilogy and Andromeda

Så är denna kombinaion bra?