Grafikprestanda i Horizon Forbidden West

Har något ett hum om prestanda relativt Zero Dawn på samma dator, med ungefär samma inställningar?

Det såg inte så lovande ut med 2080 Ti (toppkortet i SweClockers test av Zero Dawn), 56 fps där och 36 fps i Forbidden West, trots bättre dator i övrigt.

Zero Dawn flöt helt OK på min dator i 4K med DLSS.