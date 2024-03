Hejsan,

sitter o knåpar lite med nytt bygge i ett NZXT H6 Flow med AM5 Ryzen 7800x3D o tittar lite på

EKs Nucleus AIO CR360 Lux o Arctics Liquid Freezer III 360 för verkar som dessa just nu är de bästa just nu där viss info är att arctics är ett strå vassare men deras montering verkar vara riktigt pain in the ass kontra EKs lite mer standard fäste så vad ska man gå på egentligen och någon här som har någon av dessa 2 som kan komma med sina egna efarenheter?

eller om det finnas andra förslag?