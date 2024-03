En gamingdator för någon som gärna vill spela spel ett par år.

Hallå hallå!

Det har funnits ett stort intresse kring datorer, gaming et al, under större delen av mitt liv. Tyvärr har de senaste 5-6 åren varit ganska upptagna, vilket kanske lätt blir ibland när det kommer till faktorer såsom relationer, karriärer och studier.

Så jag skulle gärna be experterna här om hjälp, jag känner att jag har varit ute ur "gamet" så pass länge att alla siffror, namn, konventioner och serier är nästan helt främmande för mig.

Ser inga trådar alls om Coffee Lake, titan och de nya DDR4- stickorna - utan bara massa siffror serier och vad nu en i9a är för något.

Skämt åsido så har jag länge arbetat utifrån principen att jag köper en dator med 7-10 års intervaller, och sen uppdaterar jag kanske ett grafikkort eller byter ut trasiga delar när det känns aktuellt. Nu börjar jag helt enkelt nå 10 års intervaller och jag känner att det är dags att mer eller mindre dags för en nästan helt ny start.

Budgeten är mellan 15-20 tusen - jag har inget uttalat behov av att nå de exakta summorna, det viktigaste är att jag får schyssta delar som gärna håller, och ska klara av spelandet gärna på 1440p nivå 5-6 år framåt.

Mina nuvarande delar jag har är,

Corsair RM850 850W PSU - böt nyligen. 2022?

ASUS Z170-A

Intel Core i7 6700K 4.0 GHz, 8MB, Socket 1151

Powercolor Radeon RX 590 8GB Red Dragon

BenQ 24" XL2411Z

Aerocool VS-92 Vit - ATX,mATX

Corsair 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz Vengeance LPX (x2 för total 16gb)

WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB M.2 (WDS100T2B0C) (x2)

Sedan en SATA, SSD och en HDD.

Tänker primärt att jag kan både hålla chassit om det inte finns någon direkt vinst i att byta ut den. Mina m2 diskar samt PSUN är jag också ganska nöjd med och bör ju kunna få följa med såvida det inte är en större vinst att byta upp till nya?

I7:an har tjänat mig riktigt väl och jag är väldigt nöjd, runt tiden när den kom var det bland det bästa man kunde ha för gaming, som jag förstår det är i läget en AMD processor som ska vara den nuvarande "Bästa för gaming" processorn?

Jag uppskattar alla förslag på delar så som builds, men jag bygger gärna själv, det har jag gjort med de tidigare datorerna.

Glad påsk!