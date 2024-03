Kan ej läsa e-mail via wifi

Har en gammal D-link router (dir-655) som alltid vart krångelfri och stabil i mer än 10 år. Helt plötsligt kan jag inte läsa e-mail via wifi på iPhone. Det går att hämta mailen men när jag ska läsa dem snurrar det länge och de laddas inte in. Funkar bra via 4G och Wi-Fi på andra platser än hemma.

Jag har startat om routern men det hjälper inte.

Någon som vet vad man skall göra?