Okunning som behöver all och minsta lilla råd till en gaming dator

Hej alla.

Jag har suttit och tittat på flera trådar här nu i två veckor efter inspiration, råd, tips och hjälp med att införskaffa en gaming dator. Men, jag har ingen kunskap alls, med vad det innebär. Så... beredd er på många frågor, dumma, stora och små (Go easy on me).

I alla fall: Jag hitta denna i någon av trådarna (kommer inte ihåg vem som lade ihop den, så cred går till den personen) men jag lade till ett windows paket bland annat. Sparade beställningen och väntade ett par dagar. Skulle precis betala... och då visar det sig att många av varorna är slut, så jag är tillbaka på ruta ett.

https://www.inet.se/datorbygge/b1507680/kop

Jag behöver gärna hjälp med att sätta ihop ett helt nybygg, men att man utgår från, nästan samma budget och delar. Men:

-Det är okej om priset är lite under eller över.

-Skärm, tangentbord och mus införskaffar jag separat.

-Detta blir en helt ny och första burk, därav behövs alla delar, även de mest basala inom en PC.

-Måste vara inet som kan sätta ihop den och som levererar relativt snabbt (den jag lade upp nu, innebär att jag behöver vänta till maj, vilket jag inte vill.

Datorn kommer i första hand vara gaming, med fokus på all sorts spel. Från små indie till stora AAA titlar (i så bra mån det bara går så klart). Är i grund och botten en konsolspelare som är peppad på övergången till PC nu.

Tack för all tips och förlåt för mina amatörkunskaper!