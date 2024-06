Överlevnadsskräckspelet The Last of Us Part II släpptes 2020 till Playstation 4 och senare i en omarbetad version för Playstation 5. Nu rapporterar Techspot, med hänvisning till läckaren Billbil-kun på Dealabs, att Sony inte bara planerar en PC-version av spelet utan att det faktiskt redan är färdigt.

Enligt uppgifterna, som alltid när det gäller rykten bör tas med en nypa salt, var spelet färdigutvecklat redan i slutet av november 2023, efter åtminstone två års arbete med portningen.

Anledningen till att Sony väntar med att annonsera och släppa PC-spelet går bara att spekulera om. Kanske lärde företaget sig en läxa när PC-versionen av The Last of Us Part I jäktades ut och därför plågades av dålig prestanda och krascher.

Ett annat tänkbart scenario är att Sony väljer att suga på karamellen tills den andra säsongen av HBO-serien som baseras på spelet haft premiär 2025. Försäljningen av PlayStation-spelen ökade nämligen kraftigt under den första säsongen, så det vore logiskt för Sony att synka den andra säsongen av serien och släppet av The Last of Us Part II till PC i hopp om att historien ska upprepa sig.