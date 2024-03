Mest prisvärt grafikkort

Tycker GPU ska vara ca 1/2 dator priset vid ett nybygge idag. Ditt bygge är runt 7000 kr+- så du borde leta efter GPU i den häraden. Med dom parametrarna så är det 7900 GRE från AMD eller 4070 Super från Nvidia. AMD kortet kommer troligen stå sig längre men Nvidia kortet har överlägsen raytracing och DLSS är fortfarande bättre än FSR. Min rekommendation faller dock på AMD. 7800 XT funkar också om man måste under 7000.

Kraftigare kort än så tror jag inte ger så mycket värde. Om du inte kör i 4K, då kan 7900 XT / X vara intressant. Nvidia korten där uppe är 4070 Ti Super / 4080 Super men AMD är klart vassare per krona i rena FPS, men spelar man titlar med DLSS stöd och gillar Raytracing (som t.ex. Cyberpunk) ja då är de ändå rimliga att titta på.

Mer budget tycker jag också är svårt att rekommendera. 7900 GRE är value king just precis nu på vår marknad i min mening. 4060 korten har för lite RAM (4060 Ti finns med 16GB som kan vara ok till rätt pris) och AMD korten som 7700 XT känns inte riktigt värt, men då kör jag i 1440p också, på 1080p så är dom kompetenta och kommer hålla rätt länge tror jag.

Man kan också köpa en äldre generation på rea men då är det deals beroende och svårt att rekommendera något generellt tycker jag.