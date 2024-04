Fortnite med ny dator, ospelbart!?

Hejsan alla experter!

Har byggt ihop en dator åt min systerson som älskar Fortnite, det är typ det enda han och hans polare spelar.

Tidigare hade han en dator han fick av mig med intel 4790k CPU och 2 st Nvidia 980GTX gpu (om jag minns rätt) via SLI, 16 GB ram som han lirade på en 144hz 1080p skärm. Med bara SSD hårddiskar, Fortnite gick däremot inte att lira över 5 FPS på alla dom sämsta inställningarna och vi hade mjukvara som visade 100% på CPU och GPU.

Så han bestämde sig för att köpa en ny dator, i den köpte han en RTX 4070 gpu, Ryzen 5 5600X cpu, och allt på SSD samt 32 GB ram. Han har samma skärm, men fortfarande är Fortnite även på upplösning lägre än 1080p runt 5 FPS och hackar så in i bomben. Jag har testat i princip alla inställningar och försökt ändra och isolera problemet, men icke, det blir ingen skillnad.

Som exempel kunde han lira the hunter call of the wild på maxade inställningar redan på den gamla datorn han hade.

Är det någon som vet vad felet är och hur jag löser det åt honom? (Ja, skärmsladden är inkopplad i grafikkortet) För det måste vara omöjligt att Fortnite ska kräva bättre hårdvara än detta. Jag har också testat att skippa high-res texture paketet men det gör ingen skillnad.

Tack på förhand!