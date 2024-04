Extra NV2 M.2 NVMe SSD

Skrivet av 7mangan6: Så bra att den verkar funka med extra lagring Spelar det ngn roll vilken ”slot” man monterar kortet i? Denna borde funka? https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/harddisk-ssd/ssd... Gå till inlägget

3x M.2 slots (Key M)

• M2_1 slot (From CPU)

• Supports up to PCIe 4.0 x4

• Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices

• M2_2 slot (From B760 chipset)

• Supports up to PCIe 4.0 x4

• Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices

• M2_3 slot* (From B760 chipset)

• Supports up to PCIe 4.0 x4

• Supports up to SATA 6Gb/s

• Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices

* SATA7 will be unavailable when installing M2.SATA SSD in the M2_3 slot.

Alltså är 1:an snabbast (eftersom att den är direkt kopplad till cpu:n).

De andra två är kopplade via chipset. Enda skillnaden mellan dem är att en SATA port blir inaktiverad om det finns en SATA ssd i 3:e m.2 slotten.

(Och att slot 3 har stöd för både m.2 nvme (pci-e) ssd och m.2 SATA ssd).