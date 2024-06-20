Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS Rog Zephyrus G16 2024 (GU605MI)

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

ASUS Rog Zephyrus G16 2024 (GU605MI)

Tjena!

Tänkte intressekolla / sälja min relativt nyinköpta gaminglaptop från Asus.

GU605MI

Väldigt trevlig laptop. Klarar de flesta spelen galant. Inköpt 2024-01-30 från Inet. Orginalkartong samt kvitto finns.

Skick: Superliten (2mm) reva på chassit snett över ESC knappen, annars som helt ny.

Används till lätt gaming och programmering mest, så batteri, gpu m.m har i princip hela sin livslängd kvar.

Specs:
OS: Just nu Fedora Linux på den, men kan installera Windows om så önskas.
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
ROG Nebula Display - 16" OLED 240 Hz G-Sync 16:10 2.5K (2560 x 1600)
1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
2x 16GB LPDDR5X 7467 on board
Eclipse Gray

Kom gärna med prisförslag.

Nypris: 32,990kr

Kommer ej släppa den allt för billigt då den är så gott som ny.

Vi hörs!

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Var finns den?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Boxholm, Östergötland
Kan även skickas.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

8k startbud med hämtning

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

10 000kr hämtar.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

10.100kr

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

10.500:- plus frakt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

10.600kr

Visa signatur

AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, XFX AMD 7900XTX 24GB Merc 310, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

11.000:-

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

11.100kr

Visa signatur

AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, XFX AMD 7900XTX 24GB Merc 310, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

11200kr

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar
Senaste nyheterna
Hårdvara
Mjukvara
Övrigt
Nytt i forumet
Datorkomponenter
System
Ljud, bild och kommunikation
Spel och mjukvara