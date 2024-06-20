AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, XFX AMD 7900XTX 24GB Merc 310, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.
ASUS Rog Zephyrus G16 2024 (GU605MI)
Gustenrocks
Medlem ★
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azizbek
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Edin1984
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Edin1984
Medlem ★
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Visa signatur
AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, XFX AMD 7900XTX 24GB Merc 310, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.