ASUS Rog Zephyrus G16 2024 (GU605MI)

Tjena!

Tänkte intressekolla / sälja min relativt nyinköpta gaminglaptop från Asus.

GU605MI

Väldigt trevlig laptop. Klarar de flesta spelen galant. Inköpt 2024-01-30 från Inet. Orginalkartong samt kvitto finns.

Skick: Superliten (2mm) reva på chassit snett över ESC knappen, annars som helt ny.

Används till lätt gaming och programmering mest, så batteri, gpu m.m har i princip hela sin livslängd kvar.

Specs:

OS: Just nu Fedora Linux på den, men kan installera Windows om så önskas.

Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU

ROG Nebula Display - 16" OLED 240 Hz G-Sync 16:10 2.5K (2560 x 1600)

1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

2x 16GB LPDDR5X 7467 on board

Eclipse Gray

Kom gärna med prisförslag.

Nypris: 32,990kr

Kommer ej släppa den allt för billigt då den är så gott som ny.

Vi hörs!

