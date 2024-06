Hej,

Min syster har ett Asus B350-F Strix moderkort tillsammans med en Ryzen 7 5700x och ett RTX 2060 Super 8GB.

Hon har idag en 960GB Corsair MP510 SSD i moderkortets enda M2 plats och en 500GB Samsung 850 Evo SSD via sata, dock så är hennes lagring nu nästan full och hon har frågat mig om köpråd på en ny SSD primärt för spel.

Funderar på om jag ska rekommendera en till M2 med en adapter till moderkortets tredje x16 slot som ska ha pci-e 2.0 x4 vilket är lite snabbare än vad hon kan få via en till sata SSD, men är lite fundersam på hur banorna till denna port är dragna. Vad jag har läst på forum så är denna port dragen via chipsetet så den kommer dela bandbredd med ett trådlöst nätverkskort hon har via pci-e x1 samt hennes nuvarande sata SSD, jag blir dock kluven när jag kikar i manualen för då ser det ut som att den tredje x16 porten delar banor med M2 porten på moderkortet?

Hon har eventuellt möjligheten att köra en adapter för en M2 i den sekundära x16 porten men då kommer grafikkortet begränsas till pci-e 3.0 x8 och en fläkt kommer halvt blockeras av SSDn.

Tror ni jag kan rekommendera en till M2 med adapter eller ska vi slippa huvudvärken och köra på en vanlig sata SSD?