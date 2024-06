För er som inte vet:

Bryan Lunduke har nästan varje år sedan 2009 gjort ett program som heter Linux Sucks (årets upplaga är den 13:e).

Linux fanboys tenderar att vara uppblåsta, säger att linux är bäst samt att Windows och Mac är sämst.

Lunduke tycker om att sticka hål på uppblåsta linux-egon och Linux Sucks är gjort med glimten i ögat.

Varje år försöker han ha ett genomgående tema och tar upp saker som inte fungerar så bra i linux - saker som linux-fanboys brukar ignorera om man inte slår dem i huvudet med det.

Han är dessutom rolig att lyssna på så det finns fortfarande värde i att se äldre shower.

All shows 2009-2024

https://archive.org/details/linux-sucks

Linux Sucks 2024

https://www.youtube.com/watch?v=58mLZyShQjQ

Årets show har underrubriken "What the fart happened last year [2023]?"

Jag tycker att jag följer med i nyhetsflödet om linux, men Lunduke lyckades överraska mig med flera saker som jag inte hade en aning om - och det är hela Lundukes poäng: varför skrevs det inte om detta och varför känner inte linuxanvändare till detta?

Vad hände med linuxjournalistiken år 2023?

Nu bör man ha klart för sig att Lunduke har ganska starka åsikter om saker utanför linuxsfären, men han anstränger sig för att inte blanda in politik i Linux Sucks.

Som många amerikanska linuxanvändare är han mycket för: "freedom as in free speach": man ska få tycka och tänka vad man vill och ingen ska få sätta sig på en och bestämma vad man ska säga.

Nedan är några av punkterna som han tar upp.

- Är det saker som ni kände till tidigare?

- Är det saker som ni tycker borde ha rapporterats i [linux]-media?

- Har ni rent av sett någon Linux Sucks sedan tidigare? Om så, vad tycker ni?

(de saker jag redan visste om står i parentes under respekive stycke, står inget var det en nyhet för mig)

- Det är ingen hemlighet att Red Hat är det största linuxföretaget i världen.

2018 köpte IBM hela Red Hat för 34 miljarder dollar. Red Hat är ett stort företag.

Det är heller ingen hemlighet att under förra året bestämde Red Hat att deras repos / mjukvaruförråd skulle bli closed source om man inte betalar.

Men visste ni att IBM och Red Hat har tvingat sina anställda att skriva under ett "anti-white pledge", där man intygar att man tycker att vita människor är dåliga. Samt att chefer på IBM och Red Hat har en bonus som är kopplad till att man anställer fler icke-vita än vita.

Det har inget med linux att göra, men Red Hat ÄR världens största linuxföretag och det kan vara av intresse att veta hur de behandlar sina anställda.

Jag lägger ingen som helst värdering i IBMs och Red Hats policy. Jag vet att många företag idag strävar efter en multikulturell och hetrogen arbetsplats. Men jag tycker att det är en så pass intressant nyhet att jag skulle ha velat läsa om det 2023.

- Låt oss ta upp nästa stora linuxföretag: SUSE, som bl.a. gör OpenSUSE. Även om ingen här kör OpenSUSE är det ändå ett multimiljarddollarföretag och det kan vara av intresse att veta vad som händer där.

Visste ni att SUSEs VD fick sparken förra året efter att ha gjort flera "risky deals" som skadat företaget så allvarligt att man var tvungen av avlista sig från den tyska börsen. Någon som hört talas om det?

- Vi fortsätter med SUSE:

SUSE gjorde även ett politiskt uttalande. Lunduke är amerikan och i hans värld finns det bara två partier, låt oss kalla dem höger och vänster, och de är ungefär lika stora: 50/50. SUSE skrev om en av dessa grupper: "rotten flesh that needs to be cut out" (ett riktigt citat från SUSE). De visade sedan att de menade allvar genom att banna alla från deras forum som hade dessa politiska åsikter.

Personligen försöker jag hålla mig undan från politik så mycket som möjligt, mest för att att jag anser att alla politiker, oavsett partitillhörighet, är inkompetenta.

Det hindrar inte att jag tycker att detta har nyhetsvärde.

- GitHub är stort bland programmerare, Det är även stort i Linuxvärlden, då många av alla open source projekt finns där.

Även om det finns alternativ, som GitLab och SourceForge, är GitHub Störst.

Det borde även vara allmän kunskap att GitHub numera ägs av Microsoft.

Men hur många har koll på att Microsoft håller på att frövandla GitHub från en plattform för öppen källkod till en AI-plattform?

Man kan idag använda Microsofts AI för att skriva kod, något AIn lärt sig från alla projekt på GitHub.

Här uppstår juridiska problem.

Det finns redan exempel på när folk fått kod från AIn som är identisk med kod på GitHub.

Problemet är att nästan all kod på GitHub är publicerad under en eller annan licens.

Licenserna är ofta snälla: man får använda koden... förutsatt att man nämner från vilket projekt koden kommer och att den nya koden man skapar också är öppen - detta är saker som AIn glatt ignorerar och gissningsvis kommer Microsoft få ett oändligt antal stämningar på halsen framöver.

(det här visste jag redan om)

- När man börjar lära sig linux finns det tre STORA steg man kan ta för att visa att man är "expert".

1. Arch Linux (nu menar jag inte distros som Endeavour, utan riktiga Arch Linux. Och inte det nya skriptet som automatiserar allt, utan att installera Arch manuellt.

2. Gentoo, där man kompilerar alla program från källkod (så en installation kan ta dagar). Fun fact: ChromeOS till Chromebooks bygger på Gentoo.

3. Linux From Scratch, där man bokstavligen ska göra allt själv från grunden.

Först föll Arch: det nya skriptet har gjort det buslätt att installera Arch. Men nu har även Gentoo fallit: de tillhandahåller numera binär kod så man slipper kompilera själv.

Vad blir nästa steg? Att LFS går att installera med Calamares?

Linux är inte vad det en gång varit.

(det här visste jag redan om)

- GNOME är tillsammans med KDE Plasma de största skrivbordsmiljöerna i linux. GNOME tenderar att polarisera: antingen hatar man, eller älskar GNOME.

Det är också en organisation som lever på bidrag. Förra året anställde GNOME en ny VD. Det blev lite skriverier då hon inte kom från Open Source-världen. Istället kommer hon från välgörenhetsvärlden och är förhoppningsvis bra på att dra in pengar till GNOME.

Men visste ni att hon är en professionell Shaman?

Det är väl inte så konstigt? Vi har en norsk prinsessa som är ihop med en shaman.

Nej, ni missar poängen: GNOMES nya VD är en "professionell shaman", det är inte samma sak som en shaman.

En shaman kan beskrivas som en "präst" som utövar en naturreligion.

En professionell shaman är mer en självhjälpsguru som säljer virvlat vatten och andra konstigheter.

Jag bryr mig inte om GNOME anställer religiösa personer, men det här är mer åt konpirationsteoretiker-hållet, vilket kan vara intressant att känna till.

- Canonical släpper en immutable Ubuntu-distro som bygger på Snap.

"Immutable" är det nya modeordet, det kommer t.o.m. immutable windows i oktober 2024.

Fedora atomic har funnits i några år, det finns BlendOS för Arch, VanillaOS för Debian... och nu även en egen Ubuntu-version kallad "Core".

(det här visste jag redan om)

- The Linux Foundation är själva kärnan i linux.

Skämt å sido: de flesta som använder linux vet att det består av två delar: GNU, utvecklad av Richard Stallman och linuxkärnan utvecklad av Linus Torvalds.

Linus Torvalds arbetar heltid med linuxkärnan och får en lön runt en miljon dollar om året av The Linux Foundation, som ansvarar för linuxkärnan.

Varifrån får The Linux Foundation sina pengar ifrån?

Jo rika företag kan "köpa" sig en plats i styrelsen för en kvarts miljon dollar om året. I princip alla störe IT-bolag betalar och är med: Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon, the list goes on...

Men det är väl bra att linux får bidrag från rika företag för att utveckla kärnan?

Jo, om pengarna verkligen gick till kärnan.

Förra året sänktes linuxkärnans del i budgeten från 3,2 % till 2 %.

Det minskade stödet till kärnan har gett resultat: fr.o.m. i år finns det inte längre någon long time support för linuxkärnan.

Det betyder att bara 1/50 går till kärnan och 49/50 går till annat.

Till vad undrar ni?

Kul att ni frågade, här är ett litet litet urval:

- Blockchain technology (sånt bitcoin bygger på)

- AI

- Vaccinpass

- Grön energi

- COVID-spårning

- Medicinindustrianalys

- Jordbruk

- Elnät

- Diversity and Inclusion Badging (namnbrickor på konferenser som man sätter i bröstfickan, men med alla möjliga pronom som han/hon/hen o.s.v.)

OK, så Stiftelsen spenderar pengarna på hundratals små projekt, för att göra slut på pengarna?

Nej, här är ett exempel:

Linux kernel 2 %

Blockchain 4 %

AI 12 %

Så Blockchain (bitcoin) får alltså dubbelt så mycket pengar som linuxkärnan - av stiftelsen, vars huvudsyfte är att utveckla kärnan.

- Vi fortsätter med The Linux Foundation.

Vi vet att de utvecklar kärnan och att Linus är chef för det projektet.

Vi vet också att så länge Linus är chef kommer kärnan att bli OK, för Linus är en rak och vettig person.

Men linux är 54 år gammal med en årsinkomst på en miljon dollar.

De flesta välbetalda programmerare brukar pensionera sig själva när de blir någonstans mellan 45-60 år.

När tror ni att Linus kommer att pensionera sig?

Antagligen inom några år som går att räkna på ena handens fem fingrar.

Vad händer med linuxkärnan när Linus pensionerar sig?

Enligt Linus själv är det ingen fara, det finns flera kompetenta personer som arbetar på kärnan som kan ta över.

Problemet är att The Linux Foundation numera styrs av stora IT-företag som tycker att syftet till linuxstiftelsen existens, själva kärnan, kan klara sig på 2 % av stiftelsens budget.

Vad tror ni att de kommer att göra när Linus försvinner?

Men det här är ett öppen källkodsprojekt, vi måste göra vår röst hörd!

Visst. Inga problem. Det enda du behöver göra är att betala en kvarts miljon dollar per år för att göra din röst hörd - precis som alla andra som sponsrar The Linux Foundation.

Men vi kan forka kärnan!

Det är vad vi alltid gjort i linuxvärlden när ett stort och elakt företag försöker ta över våra Open Source projekt.

Verkligen?

Mot en stiftelse som har en årlig budget på 250 miljoner dollar?

Och även om linuxkärnan bara får en spottstyver per år, 5 miljoner dollar, är det c:a 4,9 miljoner dollar för mycket för att vi ska ha råd att forka kärnan.

- Ett annat problem med företagen som betalar till The Linux Foundation är att vem som helst som betalar får vara med och bestämma. Vill Kim Yong Un från Nordkorea betala får han vara med.

Man skulle tro att de som betalar är intresserade av öppen källkod och GPL (licensen som mycket av källkoden använder) - men bara 30 % av de betalande företagen följer GPL, d.v.s. att 70 % aktivt motarbetar öppen källkod.

- Linux behöver inget antivirus.

Det har varit en sanning så länge som jag kan minnas.

Det är också ett av de främsta skälen till att jag började använda linux.

Det är tyvärr snart ingen sanning längre.

Antalet virus/trojaner/malware o.s.v. som kan angripa linuxdatorer ökade med 50 % förra året.

Med tanke på hur lite virus det finns till linux så gör en 50 % ökning inte så mycket.

Problemet är att ökningen ser ut att fortsätta under 2024 - och alla vet vad som händer med exponentiell ökning.

Det verkar som att virustillverkarna "äntligen" tycker att linux är värt att satsa på, för nu har linux tillräckligt stor marknadsandel och många av de nya användarna är noobs som inte vet något om datorsäkerhet.