Vad stöter man på för PROBLEM idag i en modern Linuxdist?

Dem flesta kommer självklart att svara att allt fungerar.

Jag gjorde bytet själv något år sedan till Manjaro stable och har haft ett och annat bekymmer

under tiden. Oftast självklart i samband med diverse uppdateringar.

Jag är inte på något sätt expert så det har tagit mig oftast timmar att hitta

rätt lösning på nätet om jag ens hittat någon alls. (kanske 50/50 chans att hitta rätt)

Speciellt svårt är det med saker som ändrar sig utan att man gjort något själv.

Exempel finns nedan då fönster började maximeras vid öppnande.

Jag kör allt så vanilla som jag kan just för att undvika problem...

Här är några exempel:

* Datorn startar till svart skärm var och varannan gång. Löstes av sig själv någon uppdatering senare.

* Kommer till inloggningsfönstret och skriver in mitt lösen och trycker på enter. Skärm blir svart och endast

en muspekare som ser ut som ett kryss kommer fram. Löstes med att rensa .cache mapp i min users hemmamapp.

* Stannar vid laddning av grub. Krypterat system så felet kom vid en kerneluppgradering. Löstes några uppdateringar senare.

* Ljudet börjar krångla. När jag loggar in i min DE så är allt ok några sekunder sen så började ett konstant tjut komma.

Löstes med något hack till ny uppgradering kom.

* WIFI började krångla och koppla ner sig. Löstes också efter någon uppdatering av kernel eller mjukvara. Kommer ej ihåg.

Blev någon form av viloläge aktiverat som default i kerneln

* Skärmens uppdateringsfrekvens återställs ibland till 60Hz och kan ej sättas tillbaka till vad det ska vara. Endast 99Hz och 60Hz

finns som tillval. Skärm i fråga klarar upp till 275Hz.

* Diverse artefakter i Wayland ibland så man får köra på x11 istället tills uppdatering fixar. Sen dyker nya problem upp igen efter ett tag.

* Fönster började öppnas maximerade helt plötsligt. Lyckades dock googla fram hur man stänger av det efter ca 2 dagar googlande.

* Och nu senaste att jag inte kan köra nyaste kernel utan får gå tillbaka till så gammal som 5.10 då skärmen bara blinkar

i nyare kernels så fort kernel laddats efter grub. Blinkar konstant dock ej exakta intervaller. Väntar på bättre kernel...

Har sökt på mina problem under åren och man får oftast höra att det är maskinvara som felar vilket jag finner

mycket konstigt då samma maskinvara kan fungera felfritt med windows 10/11

Manjaro Forum är en intressant läsning.

Man får en bra bild av omfattningen och diversiteten av problem folk har.

Trotts detta kör jag fortfarande Manjaro för att jag helt enkelt har varit för lat för att antingen testa en ny distro

eller gå tillbaka till Windows

/S