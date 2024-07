Snart tvingar Microsoft dig att använda nya Outlook

Försökte snabbt kolla vilka versioner det gäller. Kör ju Windows 11 och där har det uppdaterat sig automagiskt, men på Mac kör jag "riktiga" office, och i Outlook där finns alternativet att återgå till Legacy-versionen. Men jag antar att det tas bort snart. "New Outlook for Mac" säger inte så mycket, kommer det att krävas en aktiv 365-prenumeration för att kunna komma åt Outlook-konton från Mac, om man inte vill gå via webläsare? Känner att jag har rätt kass koll här, men jag tar hem barnens mail från deras Outlook-konton (som jag använder för deras spelregistreringar etc) via Thunderbird (på MacOS) och det funkar ju bra än så länge.